Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

22.08.2022 10:20

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G. idaresindeki 71 EF 569 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada, motosikletteki M.K. (31) ile R.V. (30) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralanın da sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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