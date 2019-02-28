Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 4 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 4 Yaralı

51 dakika önce

Kırıkkale'de otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Otomobil ile Tır Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de otomobil ve tırın çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Ertuğrul Baloğlu idaresindeki 06 LZZ 68 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 EA 8035 plakalı tır, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi mevkisinde çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü, eşi İsmihan ile çocukları Betül Yaren ve Sebahat Sude Baloğlu, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:52 Kaynak: AA

Kırıkkale, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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