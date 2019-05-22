Kırıkkale'de Otomobil ile Yolcu Minibüsü Çarpıştı: 8 Yaralı
7 saat önce
KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:21 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'nin Balışeyh
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Balışehy ilçesine bağlı Yukarı Mahmutlar
köyünde meydana geldi. Amasya
'dan Ankara
yönüne giden Hikmet Kaya yönetimindeki 05 AK 388 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde seyir halinde bulunan Ahmet Yalçınkaya
yönetimindeki 71 AAE 443 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Otomobil, çarpışmanın şiddetiyle bariyerlere çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 6 kişi ile otomobil sürücüsü Hikmet Kaya ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kırıkkale
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