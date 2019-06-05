Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
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Kırıkkale'de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de otomobilin kamyona çarpması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de otomobilin kamyona çarpması sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İpek Can (24) idaresindeki 34 BOA 653 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 18. kilometresinde aynı yönde seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 71 FE 167 plakalı kamyona çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Deniz Atar yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Atar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:31 Kaynak: AA
Kırşehir, Kırıkkale, Güncel
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