Kırıkkale'de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
59 dakika önce
KIRIKKALE'de, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:26 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'de, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir
karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İpek Can (24) yönetimindeki 34 BOA 653 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yöne giden 71 FE 167 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü İpek Can ve yanındaki Deniz Atar, yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
- Kırıkkale
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