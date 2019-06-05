Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkkale'de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

59 dakika önce

KIRIKKALE'de, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı, System.String[]
KIRIKKALE'de, aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. İpek Can (24) yönetimindeki 34 BOA 653 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yöne giden 71 FE 167 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü İpek Can ve yanındaki Deniz Atar, yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:26 Kaynak: DHA
Sabah, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu: 42 ölü, 311 yaralı Çakmak gazı çeken iki gencin yaktıkları sigara sonucu patlama meydana geldi Keskin Belediye Başkanı AK Partili Dede Yıldırım, mazbatasını aldı Tekirdağ'daki kazadan feci görüntüler! 5 tabut yürek dağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 13:25:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]