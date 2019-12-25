Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karakeçili hastane kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir'e giden Selim Şahin (43) yönetimindeki 06 JD 951 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Selim Şahin ile otomobilde bulunan akrabaları Hüseyin Şahin (65) ve Sinan Şahin (45) yaralandı. Yaralı 3 kişi, ambulanslar ile Kırıkkale'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sinan Şahin, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Karakeçili, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:56 Kaynak: DHA
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