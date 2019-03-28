Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

52 dakika önce

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kırıkkale'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Yozgat karayolu Tatlıcak köyü mevkiinde meydana geldi. Kırıkkale'den Yozgat yönüne giden Orhan Zor yönetimindeki 34 PA 3546 plakalı otomobil, virajı alamayınca refüje çarparak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Orhan Zor, eşi Rukiye (34) ile annesi Mevlüde Zor yaralanırken, aracın ön camından fırlayan babası Mehmet Zor (74) ise hayatını kaybetti.

Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas ve Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Zor'un cesedi ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:26 Kaynak: DHA

Yozgat, Kırıkkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı Başakşehir'de Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç İETT Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:18:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]