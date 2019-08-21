Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Hasan Arapoğlu idaresindeki 34 DF 657 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Keskin Sanayi Kavşağı'nda sağanağın da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kırıkkale, Kırşehir, Keskin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:26 Kaynak: AA
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