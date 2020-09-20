Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Cani koca, boşanma aşamasında olduğu eşine ve arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı

Babasıyla cuma namazına giden çocuğun ölümüne neden olan sürücü: Ben de öz evladımı kaybettim, bu acıyı bilirim