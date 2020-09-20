Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ömer Cantimür idaresindeki 34 BMY 165 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 35. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu refüjden karşı yola geçerek şarampole devrildi.
Kazada araçta bulunan Fatma, İkranur ve Berra Cantimür yaralandı.
Ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:45 - Kaynak: AA
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