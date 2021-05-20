Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobilin refüjdeki su kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
E.D. idaresindeki 06 BE 9514 plakalı otomobil, Kırıkkale- Çorum kara yolunun 13. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarparak su kanalına devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan H.K. ve Z.N.K. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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