Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı

44 dakika önce

Kırıkkale'de otomobilin su kanalına düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de otomobilin su kanalına düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Okan Gümüşsoy idaresindeki 06 U 0212 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü.

Kazada araçta sıkışan sürücü Gümüşsoy'u Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekipleri kurtardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Gümüşsoy'u Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:44 Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Kırıkkale, Güncel
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