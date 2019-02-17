Kırıkkale'de Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı
44 dakika önce
Kırıkkale'de otomobilin su kanalına düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Kırıkkale
'de otomobilin su kanalına düşmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Okan Gümüşsoy idaresindeki 06 U 0212 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi
'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü.
Kazada araçta sıkışan sürücü Gümüşsoy'u Kırıkkale Belediyesi İtfaiye
ekipleri kurtardı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri Gümüşsoy'u Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:44 Kaynak: AA
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