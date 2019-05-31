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Kırıkkale'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

41 dakika önce

KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Kırıkkale karayolu Balışeyh ilçesi mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Ankara yönüne giden Mustafa Şirinkan yönetimindeki 34 BS 8910 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampole yuvarlandı. Otomobilde bulunan  Pınar Deniz (31) olay yerinde hayatını kaybederken, Durmuş Ş. (55) Emir D. (4) Meral Ş. (57) ve Fatma D. (57) yaralandı. Sürücü Mustafa Şirinkan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:23 Kaynak: DHA
Balışeyh, Kırıkkale, Güncel
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