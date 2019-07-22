Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı
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Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:56 Kaynak: İHA
'de kontrolden çıkan otomobilin takla atarak tarlaya devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kırşehir-Kırıkkale Karayolu'nun 47. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çağatay
Menevşe idaresindeki 06 MNV 96 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce takla attı. Tarlaya devrilerek yan şekilde kalan otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolculardan biri yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis
ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüyü sağlık ekipleri ile birlikte itfaiye çıkardı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE
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