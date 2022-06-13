Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı

13.06.2022 19:42
Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı

KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 150 metre sürüklenerek takla atttı.

KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptıktan sonra yaklaşık 150 metre sürüklenerek takla atttı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı eski sanayi sitesi yakınında meydana geldi. Muhammer Ö. (19) yönetimindeki 06 VZP 70 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu beton bariyere çarptı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobil, takla atarak durdu. Kazada, sürücü Muhammer Ö. ile otomobilde bulunan Yakup G. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekibinin dikkatli çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı
Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı
Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı
Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı
YORUMLAR
500
Ankara'da sel nedeniyle dereye düşen aracın çıkarılma anı kamerada Ankara'da sel nedeniyle dereye düşen aracın çıkarılma anı kamerada Donetsk'in farklı bölgelerinde yangın çıktı Donetsk'in farklı bölgelerinde yangın çıktı
Kaynak: DHA

Alparslan Türkeş Bulvarı, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon sorununun geride kalacağı tarihi paylaştı
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
17:56 Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
17:39 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi
17:34 Kripto para borsası Binance, çekim işlemlerini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 19:59:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement