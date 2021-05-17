Kırıkkale'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

KIRIKKALE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritte TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kırıkkale- Samsun kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Aytekin (66) yönetimindeki 16 ARR 90 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı şeritten gelen Sabri Akpınar (61) idaresindeki 06 BK 3336 plakalı çekici ve 34 BJ 6128 dorse plakalı TIR'a çarptı. Kazada TIR ile otomobilin sürücüsü yaralanırken, otomobilde sıkışan Sündüs Sevgi Aytekin hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi hastanede tedaviye alınırken, Sündüs Sevgi Aytekin'in cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.