Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'de otomobilin tıra çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de otomobilin tıra çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Harun Dikçalı (22) idaresindeki 58 BA 807 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 27. kilometresinde aynı yönde seyreden Cafer Bulut'un kullandığı 06 JTS 68 plakalı tıra çarparak refüje devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Mustafa Karakaya (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Dikçalı ile otomobildeki Ebubekir Şahin (19), Şamil Buğrahan Dikbaş (19), Burak Ocak (20) ve Cihat Yıldırım (20), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kırıkkale, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendisini döven eşini ısırıp, saksı fırlatınca başına gelmeyen kalmadı
Birçok kişi bilmiyor ama iki ya da üç maaş alma hakkı var! İşte detaylar 6 aylık Almila'nın ölümünde ihmal iddiası Genç kadın, eğlence mekanından çıkarken öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 15:54:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]