Kırıkkale'de otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Yaralanan sürücü Dikçalı ile otomobilde bulunan Ebubekir Şahin (19), Şamil Buğrahan Dikbaş (19), Burak Ocak (20) ve Cihat Yıldırım (20), Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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