Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de otomobil trapez kanala devrildi: 2 yaralı
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Kırıkkale'de otomobil trapez kanala devrildi: 2 yaralı

39 dakika önce

KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki trapez kanala devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobil trapez kanala devrildi: 2 yaralı, System.String[]
KIRIKKALE'de, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki trapez kanala devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolunun Bağlarbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hakan U. (31) hakimiyetindeki 06 RJP 31 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki trapez kanala devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Hakan U. ile Nil Pınar A. (22) yaralanarak otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hurdaya dönen otomobil ise daha sonra çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.


Kırıkkale, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:55 Kaynak: DHA
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