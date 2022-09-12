Kırıkkale'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

12.09.2022 15:57

Kırıkkale'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek, 3'ü çocuk 9 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kırıkkale'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri bebek, 3'ü çocuk 9 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İ.Ç. (40) idaresindeki 06 MGB 58 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda A.A'nın (32) kullandığı 06 CNV 275 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile bebek S.A, H.Y. (67), A.G.Ç. (12), M.Ç. (12), A.Ç. (2), D.Ç. (31) ve G.Ç. (41) yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre trafiğin aksadığı kara yolunun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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