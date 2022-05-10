Son dakika haber! KIRIKKALE - Otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber! KIRIKKALE - Otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı

10.05.2022 11:23

Son dakika haber: Kırıkkale'de anahtarı üzerinde unutulan ve kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla kurtarıldı.

Kırıkkale'de anahtarı üzerinde unutulan ve kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla kurtarıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi karşısında bir kadın, bebeği S.Ç'yi 71 AAU 732 plakalı otomobilinde bırakıp ilaç almak için eczaneye gitti.

Döndüğünde kapıyı açamayan ve anahtarı aracın üzerinde unuttuğunu fark eden anne, çevredekilerin yardımıyla oğlunu çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Yaklaşık 20 dakika aracın içinde kalan bebek, adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerince aracın camı kırılarak çıkarıldı.

Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haber! KIRIKKALE - Otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber! KIRIKKALE - Otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber! KIRIKKALE - Otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber! KIRIKKALE - Otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber! KIRIKKALE - Otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber! KIRIKKALE - Otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber! KIRIKKALE - Otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KIRIKKALE - Otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye kurtardı - Son Dakika


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