Kırıkkale'de otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de park halindeki 2 otomobilden para, ziynet eşyası ve laptop çaldıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, Gündoğdu Mahallesi'nde park halindeki iki ayrı otomobilden para, ziynet eşyası, laptop ve özel eşyaların çalınması olayının şüphelilerinin C.B, S.B, H.C.G. ve E.Z. olduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.B, S.B. ve H.C.G. tutuklandı, E.Z. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.