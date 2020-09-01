Kırıkkale'de otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'de park halindeki otomobilden para, ziynet ve elektronik eşya çaldığı iddia edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezindeki Gündoğdu Mahallesinde park halindeki iki ayrı otomobilden para, ziynet eşyası, laptop çalındığı ihbarı alan polis, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu C.B, S.B, H.C.G ve E.Z isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkartılan C.B, S.B, H.C.G tutuklanırken, E.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE