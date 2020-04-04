Kırıkkale'de otomobilin 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Kırıkkale'de otomobilin 2 yayaya çarpması güvenlik kamerasında
6 saat önce
Kırıkkale'de otomobilin kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kırıkkale'de otomobilin kaldırımda yürüyen 2 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 06 BPM 719 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ferit Onuş (32) ve Mehmet Koçak'a (62) çarptı.
112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 2 yayanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
Caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kaza anı yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:58 Kaynak: AA
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