Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Murat K. idaresindeki 28 ABV 075 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 37. kilometresinde kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan Gamze Damla K, Asya Ömür K. ve Muzaffer K. yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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