KIRIKKALE - Otomobilin hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Ali E, Gökhan K. ve Levent K. yaralandı.

Kırıkkale 'de otomobilin refüjdeki hız uyarı levhasına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

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