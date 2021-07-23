Kırıkkale'de otomobilin motor kısmına giren kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

İtfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkartmaya çalıştığı sırada kaçan kedi, bir iş yerinin reklam tabelasının arasına sıkıştı.

Tepebaşı Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı üzerinde oturan Ceylan İlhan'a ait kedi park halindeki otomobilinin motor kısmına girdi. Kediyi kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarmayan İlhan, itfaiye ekiplerinden yardım talep etti.

Kırıkkale 'de, otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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