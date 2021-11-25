KIRIKKALE - Otomobilin motor kısmında tarihi eser bulundu - Son Dakika

Kırıkkale'de polislerce durdurulan otomobilin motor kısmına gizlenmiş kadın ve çocuk figürlü heykel ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçunu önlemeye yönelik çalışma kapasımda, Tokat'tan kente geldiği öğrenilen bir otomobili Kırıkkale- Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki Y.D, M.D, F.P, A.Y. ve R.K'nin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda herhangi bir aranmalarının olmadığı tespit edildi.

Araçta yapılan aramada ise motor kısmında beze sarılmış halde, tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın ve çocuk figürlü heykel ile diz üstü bilgisayar, voltmetre dedektör başlığı ve inverter ele geçirildi.

Araçta bulunan heykelin kendisine ait olduğunu beyan eden ve gözaltına alınan M.D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.