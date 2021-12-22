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Kırıkkale'de otomobilin otobüse çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobilin otobüse çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

22.12.2021 12:42
Kırıkkale'de otomobilin otobüse çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Haydar Varlıoğlu (59) idaresindeki 06 DB 2340 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolunan 34. kilometresinde emniyet şeridinde duran Osman S'nin kullandığı 45 AFE 454 plakalı Vanyolu Turizme ait yolcu otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta sıkışan otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, otomobilde bulunan Emine (61) ve Meryem Varlıoğlu (24) da yaralandı.

Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Meryem Varlıoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haydar Varlıoğlu'nun cenazesi de cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan, otobüsteki yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Kırıkkale, Otomobil, Samsun, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de otomobilin otobüse çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de otomobilin otobüse çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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