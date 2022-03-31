Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

31.03.2022 11:40
Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde otomobilin refüje devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Oğuzhan Yıldırım idaresindeki 71 BF 174 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Şerife (30), Nadiye (82) ve Aynur Yıldırım (56) ile Binnur Kökver (45) yaralandı.

Olay yerindeki müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de otomobilin refüje devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

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Organize Sanayi Bölgesi, Kırıkkale, Otomobil, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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