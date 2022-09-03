Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

03.09.2022 04:00
Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan G. idaresindeki 07 BBT 458 plakalı otomobil, Kırıkkale- Samsun kara yolu Osmangazi Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada Fahri K. ve Mustafa K, araçta sıkışarak yaralandı.

Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Osmangazi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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