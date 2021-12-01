Kırıkkale'de otomobilin torpidosunda tarihi eser ve 45 bin lira bulundu - Son Dakika

Kırıkkale'de polislerce durdurulan otomobilin torpidosunda kadın ve yılan figürlü heykel ile 45 bin lira ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunu önlemeye yönelik çalışma kapasımda, Yozgat'tan kente geldiği öğrenilen bir otomobili Kırıkkale-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Aracın torpido kısmında beze sarılmış halde, tarihi eser olduğu değerlendirilen kadın ve yılan figürlü heykel ile 45 bin lira, bagajda ise araca ait olmayan plaka bulundu.

Gözaltına alınan H.S. (39) ve E.Y. (43), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesine sevk edildi.