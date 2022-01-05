KIRIKKALE - Otomobille hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Mahmut Demirci (20) idaresindeki 06 BGR 173 plakalı hafif ticari araç, Bağlarbaşı Mahallesi Çevrealtı Caddesi'nde ile Hasan İşcan (55) yönetimindeki 71 BH 342 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yola devrildi, otomobil ise şarampole girdi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Ömer (14), Solmaz (38), Himmet (39) ve Esma Nur Demirci (5) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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