Kırıkkale'de otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Ahmet Özkan idaresindeki 71 T 0106 plakalı taksi ile Salih Sağlam'ın kullandığı 20 NP 736 plakalı otomobil, Yenimahalle Plevne Caddesi'nde çarpıştı.
Sürücüler ile takside bulunan Dilber Özkan ve 4 yaşındaki Halil Ege Özkan yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anını, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › KIRIKKALE - Otomobille taksi çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika