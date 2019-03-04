Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Otomobille Tanker Çarpıştı: 5 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobille Tanker Çarpıştı: 5 Yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de otomobille tankerin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Otomobille Tanker Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
Kırıkkale'de otomobille tankerin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Seyit Kulaksız (58) idaresindeki 71 DE 139 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu Rafineri Kavşağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 66 NE 900 plakalı tankerle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Reyhan (30), Yiğit Ensar (2) ve Eylül Taşpınar (9) ile Hanım Kulaksız (55) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:55 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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