Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de Otomobille Tır Çarpıştı: 2 Si Çocuk, 4 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobille Tır Çarpıştı: 2 Si Çocuk, 4 Yaralı

1 saat önce

KIRIKKALE'de otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de Otomobille Tır Çarpıştı: 2 Si Çocuk, 4 Yaralı, System.String[]
KIRIKKALE'de otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerine Kırıkkale- Ankara karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Ertuğrul B. yönetimindeki 06 LZZ 68 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 06 EA 8035 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ertuğrul B. ile eşi İsmihan, çocukları Betül Yaren ve Sebahat Sude B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada TIR'ın altına sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

- Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:48 Kaynak: DHA

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