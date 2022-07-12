Son dakika haber... KIRIKKALE'DE OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber... KIRIKKALE'DE OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI

12.07.2022 16:52

Son dakika haber: KIRIKKALE'de, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

KIRIKKALE'de, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Ahalı köyü yolunda meydana geldi. Hüseyin Baştuğ idaresindeki 71 FK 132 plakalı otomobil ile Emre Yanardağ'ın kullandığı 71 DV 013 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Yalçın Tamoz, Yakup Yılmaz, Asabil Acun, Yalçın Tanrıverdi, Emre Ölmez, Kevser Baştuğ, Filiz Efsa Baştuğ (10) ve Muhammed Buğra Baştuğ (8) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... KIRIKKALE'DE OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... KIRIKKALE'DE OTOMOBİLLER KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2'Sİ ÇOCUK 10 YARALI - Son Dakika
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