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Kırıkkale'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

1 saat önce

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum karayolunun 35. kilometresindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin D. (30) idaresindeki 06 EB 6055 plakalı otomobil ile Türkiye Şoförler Odası Federasyonu Tesislerindeki kavşaktan karşı yola geçmekte olan Bekir Sayit Ş.'nin kullandığı 66 FL 122 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin içindeki 1'i çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Kazada sürücülerden Yasin D. (30) ile Bekir Sayit Ş. (30) yolculardan ise Y.D. (29), Y.D. (22), G.D (66) ve E.O.Ş. (4) yaralandı. Henüz kimliği belirlenemeyen diğer yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale-Çorum karayolundaki trafik akışının durmaması için trafik polisleri ve jandarma ekiplerinin kontrolünde araçlar bir süreliğine alternatif yollara yönlendirildi. Daha sonra kazalı araçlar çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılırken yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hasan Ay/İHA)

Kırıkkale, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:05 Kaynak: İHA
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