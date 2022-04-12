Kırıkkale'de otomobillerin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri çocuk 2 kişi tedavi altına alındı.

M.A'nın kullandığı 05 DK 071 plakalı otomobil, Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde Ş.N.Ş. idaresindeki 60 EF 765 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 05 DK 071 plakalı otomobilde bulunan S.A. (43) ile E.A. (6) yaralandı.

Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.