İddiaya göre, Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı 'nda bulunan özel bir veteriner kliniğindeki köpeğin yoldan geçen B.P'ye havlaması üzerine klinik görevlileri ile şüpheli arasında tartışma çıktı.

Kırıkkale 'de özel bir veteriner kliniğine cam şişe ile saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de veteriner kliniğine sardırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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