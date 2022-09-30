Kırıkkale'de veteriner kliniğine sardırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Kırıkkale'de veteriner kliniğine sardırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

30.09.2022 10:12
Kırıkkale'de veteriner kliniğine sardırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı

Kırıkkale'de özel bir veteriner kliniğine cam şişe ile saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de özel bir veteriner kliniğine cam şişe ile saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Çalılıöz Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan özel bir veteriner kliniğindeki köpeğin yoldan geçen B.P'ye havlaması üzerine klinik görevlileri ile şüpheli arasında tartışma çıktı.

Çevredeki esnafın da araya girmesiyle bölgeden uzaklaşan B.P, bir süre sonra iş yerinin önüne gelerek elindeki cam şişeyle kliniğe saldırdı.

Olayda iş yerinin camı kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü olduğu öne sürülen B.P'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de veteriner kliniğine sardırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de veteriner kliniğine sardırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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