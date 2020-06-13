Kırıkkale'de özel okulda korkutan yangın - Son Dakika

Kırıkkale'de özel okulda korkutan yangın

-Dumandan etkilenen 1 kişi ayakta tedavi edildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de özel bir okulun üçüncü katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Yahşihan ilçesinde bulunan özel bir okulda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde okulun üçüncü katından henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler katta bulunan bazı sınıfları da etkiledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Yangın dolayısıyla okulda büyük çapta hasar meydana gelirken dumandan etkilenen 1 kişi de ambulansta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın daha da büyümeden söndürüldü. Hasara yola açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.