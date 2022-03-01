KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ 3 TIR YANDI - Son Dakika
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KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ 3 TIR YANDI

01.03.2022 08:13

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halindeki 3 TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halindeki 3 TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Kırıkkale- Ankara kara yolu Irmak köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde çıktı. Park halindeki TIR'lardan birinin alev alması ile büyüyen yangın, 2 TIR'a daha sıçradı. TIR'ların yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, Yahşihan Belediyesi ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. TIR'lar kullanılamaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ 3 TIR YANDI
KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ 3 TIR YANDI
KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ 3 TIR YANDI
KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ 3 TIR YANDI

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Kırıkkale, İtfaiye, Ankara, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ 3 TIR YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRIKKALE'DE PARK HALİNDEKİ 3 TIR YANDI - Son Dakika
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