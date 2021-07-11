KIRIKKALE - Park halindeki araç yandı - Son Dakika

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde İlker Köstekli'ye ait park halindeki 05 ABE 75 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kırıkkale 'de park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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