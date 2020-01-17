Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de park halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
Kırıkkale'de park halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu
6 saat önce
Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:04 Kaynak: AA
Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Köksal Akçalı'ya ait 06 AY 7527 plakalı otomobil, Yenimahalle'de park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın dolayısıyla araçta hasar oluştu.
Son Dakika Benzin istasyonunda görevlilerle şakalaşan polis, ardından kafasına sıktı Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu