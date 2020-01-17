Kırıkkale'de park halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Kırıkkale'de park halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu

6 saat önce

Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Kırıkkale'de park halindeki araçta çıkan yangın hasara neden oldu, System.String[]

Kırıkkale'de park halindeki otomobilde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Köksal Akçalı'ya ait 06 AY 7527 plakalı otomobil, Yenimahalle'de park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın dolayısıyla araçta hasar oluştu.

Köksal Akçalı, Yenimahalle, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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