Son Dakika Haberleri: Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı
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Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı

1 saat önce

Kırıkkale'de park halindeki bir otomobil yandı.

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, System.String[]
Kırıkkale'de park halindeki bir otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi 553. Sokak'ta park halinde bulunan Umut Yıldırım'a ait 34 ZD 3416 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:48 Kaynak: AA
Kırıkkale, Güncel
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