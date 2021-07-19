Üye Girişi
Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı - Son Dakika

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı

19.07.2021 23:39
Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı, System.String[]

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yanındaki garajda bulunan iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı.

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yanındaki garajda bulunan iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi 928. Sokak'ta Üstün Polat'a ait park halindeki 06 DT 998 plakalı otomobilde yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada otomobilin yanındaki garajda bulunan biri küçükbaş iki kurbanlık hayvan da son anda alevlerden kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı
Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı
Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı
Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı

Kırıkkale, Otomobil, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber! Cansız bedeni köprü altında bulundu 22:56 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber! Cansız bedeni köprü altında bulundu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu 22:35 Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi 22:12 İttifak ortakları arasında derin çatlak! İYİ Partili vekil ile CHP'li vekil birbirine girdi
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı 21:03 Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı 20:13 Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı Kaybolan kızlarından haber alamayan aileden 20:03 Kaybolan kızlarından haber alamayan aileden "kaçırıldı" iddiası
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı 18:20 Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17:17 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım

Son Dakika Haberleri
17:56 Sarıyer'de akıllara durgunluk veren olay! Sözle başlayan taciz, dayakla bitti
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:20 Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük
17:16 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
16:32 Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı FIFA, futbolda radikal kural değişikliklerine gidileceği iddialarını yalanladı         
23:12
Dünyaca ünlü NASA astronotu Shane Kimbrough'ten İstanbul paylaşımı Dünyaca ünlü NASA astronotu Shane Kimbrough'ten İstanbul paylaşımı         
22:44
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Erdoğan ve Bahçeli, KKTC'de MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi gezdi Erdoğan ve Bahçeli, KKTC'de MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi gezdi         
21:56
Bu acıya yürek dayanmaz! Barajda boğulan 5 kişi yan yana defnedildi Bu acıya yürek dayanmaz! Barajda boğulan 5 kişi yan yana defnedildi         
20:42
Akılalmaz olay! Akılalmaz olay! "Beni kim ihbar etti" diyerek küfür edince komşusu tabanca ile öldürdü         
20:07
3 yıl önce yapılan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, tavanlar çöktü 3 yıl önce yapılan İslamabad Uluslararası Havalimanı'nı su bastı, tavanlar çöktü         
19:57
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı         
17:35
Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti         
15:58
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 23:48:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de park halindeki otomobil yandı, yandaki iki kurbanlık son anda alevlerden kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement