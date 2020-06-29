Kırıkkale'de parkta kitap keyfi - Son Dakika

Kırıkkale Belediyesi'nin kitap okuma alışkanlığını artırmak için açılışını gerçekleştirdiği 'açık hava kütüphaneleri' kitapseverlere geniş bir seçenek sunuyor.



Kırıkkale Belediyesi, kitapseverleri açık hava kütüphanelerinde buluşturuyor. Kırıkkale'de kitap okuma alışkanlığını artırmak, kitap severlerin parklarda kitap okumalarını sağlamak için Şehir Parkı ve Atatürk Parkında iki adet açık hava kütüphanesi açan Kırıkkale Belediyesinin bu hizmeti okurlar tarafından beğeni topluyor. Sadece yetişkinler için değil çocuklar için de birbirinden farklı eserlerin bulunduğu açıkhava kütüphaneleri ailelere çocukları ile birlikte kitap okuma imkanı sunuyor.



"Kitap okuma alışkanlığını artırıyoruz"



Korona virüs ile mücadele döneminde açık hava kütüphanesinin ilgi gördüğünü belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Açık hava kütüphanelerimiz ile kitapsever çocuklarımız, kütüphanelere gitmeden parklarımızda istedikleri kitapları okuyabiliyor, burada kitap değiştirebiliyorlar. Böylelikle kitap okuma alışkanlığını artırmanın yapında paylaşma kültürünü de çocuklarımıza aşılamış oluyoruz" dedi.



"Kitap değiş tokuşu yapılabiliyor"



Çocuklarını parklara getiren ailelerin açık hava kütüphanelerinden aldıkları kitapları keyif ile okurken çocuklarının da güvenle parklarda oyun oynayabileceğini söyleyen Saygılı "Hemşehrilerimiz, istedikleri kitabı alıp okuyor. Parkta okumaya başladığı kitabı evine götürüp okumaya devam edebiliyor. Kitap bittikten sonra ise getirip yenisini alıyor. Evde okuduğu kitaplarından başkalarının da faydalanmasını isteyenler ise kitap değiş dokuşu yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE