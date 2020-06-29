Kırıkkale'de parkta kitap keyfi - Son Dakika

Kırıkkale'de parkta kitap keyfi

Kırıkkale Belediyesi'nin kitap okuma alışkanlığını artırmak için açılışını gerçekleştirdiği 'açık hava kütüphaneleri' kitapseverlere geniş bir seçenek sunuyor.

Kırıkkale Belediyesi'nin kitap okuma alışkanlığını artırmak için açılışını gerçekleştirdiği 'açık hava kütüphaneleri' kitapseverlere geniş bir seçenek sunuyor.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti


Kırıkkale Belediyesi, kitapseverleri açık hava kütüphanelerinde buluşturuyor. Kırıkkale'de kitap okuma alışkanlığını artırmak, kitap severlerin parklarda kitap okumalarını sağlamak için Şehir Parkı ve Atatürk Parkında iki adet açık hava kütüphanesi açan Kırıkkale Belediyesinin bu hizmeti okurlar tarafından beğeni topluyor. Sadece yetişkinler için değil çocuklar için de birbirinden farklı eserlerin bulunduğu açıkhava kütüphaneleri ailelere çocukları ile birlikte kitap okuma imkanı sunuyor.


"Kitap okuma alışkanlığını artırıyoruz"


Korona virüs ile mücadele döneminde açık hava kütüphanesinin ilgi gördüğünü belirten Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı "Açık hava kütüphanelerimiz ile kitapsever çocuklarımız, kütüphanelere gitmeden parklarımızda istedikleri kitapları okuyabiliyor, burada kitap değiştirebiliyorlar. Böylelikle kitap okuma alışkanlığını artırmanın yapında paylaşma kültürünü de çocuklarımıza aşılamış oluyoruz" dedi.


"Kitap değiş tokuşu yapılabiliyor"


Çocuklarını parklara getiren ailelerin açık hava kütüphanelerinden aldıkları kitapları keyif ile okurken çocuklarının da güvenle parklarda oyun oynayabileceğini söyleyen Saygılı "Hemşehrilerimiz, istedikleri kitabı alıp okuyor. Parkta okumaya başladığı kitabı evine götürüp okumaya devam edebiliyor. Kitap bittikten sonra ise getirip yenisini alıyor. Evde okuduğu kitaplarından başkalarının da faydalanmasını isteyenler ise kitap değiş dokuşu yapabiliyorlar" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 12:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de parkta kitap keyfi - Son Dakika

Son Dakika

18:39 Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı 18:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:39 Altının kilogramı 390 bin 500 liraya yükseldi 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 14:02 Son dakika: Afganistan'da pazar yerine roketli saldırı: 23 sivil hayatını kaybetti 13:47 Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 13:10 Patlattığı dinamit, define aramaya çıkan yaşlı adamın sonu oldu 11:21 Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:42 Yaşlı kadının çığlıklarını duyan yarı çıplak vatandaş, kapkaççıları kovaladı 09:30 Patenle hafriyat kamyonun arkasına tutunan gencin tehlikeli yolculuğu kamerada 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 1 ay uzatıldı
18:38
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor
18:33
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
18:04
Beşiktaş, Manchester City'li kaleci Bravo'ya yıllık 1,6 milyon euro önerecek
17:49
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
17:41
Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu
17:37
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
17:30
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
17:20
Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve oğlu yaralandı
17:18
Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş
17:14
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 18:45:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkkale'de parkta kitap keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]