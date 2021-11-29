Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkan yolcu ve firmaya 3 bin 469'ar lira ceza - Son Dakika

Kırıkkale'de PCR testi pozitif çıkmasına rağmen yolculuk yapan kadın ve otobüs firmasına 3 bin 469'ar lira ceza yazıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu Kırıkkale Üniversitesi yakınlarındaki uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünü durdurdu.

HES kodu ve kimlik sorgulamasında, yolculardan F.E'nin karantina süresinin devam ettiğini belirleyen ekipler, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Denetim ekiplerince yapılan sorgulamada yolcunun PCR testinin pozitif olduğunu tespit edildi.

Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 469 lira ceza yazılan F.E, karantinaya evinde devam etmesi için özel araçla Ankara'ya gönderildi.

Ekipler, Kovid-19'lu yolcu aldığı gerekçesiyle otobüs firmasına da 3 bin 469 lira ceza yazdı.