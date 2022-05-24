Kırıkkale\'de pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrildi

Kırıkkale şubesi organizasyonu ile saat 10.00'da gerçekleşen etkinliğe, yaklaşık 80 kişi katılım sağladı.

Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama büyük katkı sağladığını belirtenŞube Başkanı Muhammet Erkam İşler şunları ifade etti:

"Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında yüz yılı aşkın süredir aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanımızın bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam konusunda farkındalık sağlamasını amaçlıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimize katılan tüm hemşerilerimize, bizleri yalnız bırakmayan Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler'e, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Halil Bakır'a ve desteklerinden ötürü İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğü'ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze vetüm sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyoruz."dedi.