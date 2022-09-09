Yapılan ölçümde tankerdeki yağ karışımlı 25 bin 140 litre yakıtın kaçak olduğunu belirleyen ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırıkkale'de 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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