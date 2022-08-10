Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza kesildi

10.08.2022 10:22
Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza kesildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen düğün denetimlerinde silahla havaya ateş açan 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza uygulandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen düğün denetimlerinde silahla havaya ateş açan 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı içerisinde il merkezinde gerçekleştirilen düğün ve kına törenlerinde "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" suçları kapsamında denetim yapıldı.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, 11 tabanca ve bunlara ait 145 dolu fişek, 3 av tüfeği ve 13 dolu kartuş, 6 kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 37 dolu fişek ele geçirildi.

Havaya ateş açtığı tespit edilen 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatan ekipler, 17 bin 994 lira ceza kesti.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de düğünlerde havaya ateş açan 20 kişiye 17 bin 994 lira ceza kesildi - Son Dakika
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